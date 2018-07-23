Kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförünün kavgası kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü kursunun kadın eğitmeni ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seher Şanlı yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre önce köprüye girmek için sürücü adayının kullandığı otomobilin önüne geçti. Araçta bulunan sürücü adayı eğitmeni Gönül Mercan, buna tepki gösterdi. İlerideki durakta duran otobüsün şoförü Şanlı'nın yanına giden Mercan, tepkisini dile getirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Mercan ve Şanlı, yaka paça birbirine girdi. Otobüsten inerek tartışmaya devam eden Mercan ve Şanlı'yı, çevredekiler ayırdı. Mercan ve Şanlı, doktor raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
Gönül Mercan, "Köprülü kavşağa yaklaştığımızda arkamızdan gelip birden önümüze kırdı. Konuşmak için takip ettim, durakta otobüse bindim. Özür beklerken beni darp ederek otobüsten attı" dedi.
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