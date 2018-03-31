HABER

Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen kazada kadın sürücünün kaçmadığı, ona çarpan diğer aracın sürücüsünün kargaşadan istifade ederek, kopan plakasını da alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı.Sabah saatlerinde Nilüfer Hatun Caddesi’nde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Bursa’da meydana gelen kazada kadın sürücünün kaçmadığı, ona çarpan diğer aracın sürücüsünün kargaşadan istifade ederek, kopan plakasını da alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde Nilüfer Hatun Caddesi’nde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Fakat dikkatlerden kaçan bir detay vardı. Yol üstünlüğü bulunan Zehra U. (35) idaresindeki otomobile, alt taraftan gelen dikkatsiz sürücü arkadan çarptı. Kadın sürücünün aracı kontrolden çıktı. Yanında 10 yaşlarında çocuğu da bulunan Zehra U, orta refüjdeki ağaca çarpıp, ardından karşı şeritte duran başka bir araca çarparak durabildi. Olayın şoku ile çocuğunu bırakıp çarptığı arabaya giden Zehra U, karşı tarafta yaralanan var mı diye kontrol etti. Daha sonra kendi arabasına koşup çocuğuna bakan Zehra U, esnaf tarafından sakinleştirildi.
Ancak, Zehra U.’unun arabasına çarparak kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü, bu kargaşayı fırsat bilip, düşen plakasını da alıp kaçtı. Polisin yaptığı ilk incelemelerde plakası tespit edilemeyen otomobilin gri renkte Opel Astra olduğu anlaşıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor! Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!
Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.