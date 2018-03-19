Kadın yolcunun çantasından 3 kilo eroin çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kadının çantasında 3 kilo 30 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu üzerinde yapılan yol kontrol uygulamasında ekipler, yabancı uyruklu L.B.’nin (25) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi batı illerine götüreceği istihbaratını aldı. L.B.’nin bulunduğu otobüsü uygulama noktasında durduran ekipler, şahsın üstünde ve bagajında arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu L.B.’nin kol çantasında gizlenmiş iki parça halinde şeffaf naylon poşete sarılı 3 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan L.B. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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