Kadın yolcunun vücuduna sararak gizlediği 2.8 kilo esrar bulundu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ- Malatya karayolunda yol kontrolü yapan polis, otobüste bulunan kadın yolcu F.Z.'nin (21) vücuduna sararak gizlediği 2 kilo 800 gram toz esrarı ele geçirdi.
Malatya yolundaki denetleme noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki hareketlerinden şüphelenilen F.Z.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada kadının vücuduna streçle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kadın sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.
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