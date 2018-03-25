Kadın yolcuyu darp eden Uber şoförü serbest bırakıldı

Sarıyer’den Atatürk Havalimanı’na götürmek için aldığı kadın yolcuyu darp eden Uber şoförü M.Ü., adliyedeki işlemlerinin ardından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer’den Uber aracına binen Birgül E., ücret nedeniyle şoför M.Ü. ile tartışmış ve darp edilerek araçtan indirilmişti. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Uber sürücüsü M.Ü.’nün Küçükçekmece Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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