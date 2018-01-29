Kadına şiddet uygulayan kişiyi durdurmak isteyen genç futbolcu öldürüldü(EK BİLGİ VE FOTOĞRAF)

Kavga sırasında elinden yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre İzol ve arkadaşları sohbet ederken taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin şiddet uyguladığını gördüler. Şiddet uygulanan kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşları ile kadını darp eden kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ayhan A. İmrahor Caddesi'ndeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D.'yle, telefonunu çaldığını söyleyerek tartıştı. E.D. bu suçlamayı reddederek taksiye binmeye çalıştı.

Ayhan A., E.D.'yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.'ya, "Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun" dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde ortasında kalabalık bir grubun kavga ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde şüphelinin kalabalık arasında kaldıktan sonra kaçarak bir markete sığındığı ve bir kadın tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

YARALI OLAY ANINI ANLATTI

Olayda yaralanan Abdülhamit Akın yaşananları anlattı. Akın, "Olay sırasında işyerimde oturuyordum. Bağrışma sesleri geliyordu. Dışarı çıkıp baktığımda taksinin içerisinde bir bayanın saçından tutulup sürüklenmeye çalışıldığını gördüm. Bıçaklayan şahıs 'telefonumu ver' diye bağırıyordu. Müdahale ettik, adamın elinden tuttum kadının saçlarını kurtarmaya çalıştım. Şahsı esnaflar tutuyordu. Elinden aldıktan sonra kadının kaçtığını görünce bıçağı çekti, küfür etmeye başladı. Beni bıçakladı, boğuştuk. Daha sonra yunus İzol'un kalbinden bıçaklanarak yere düştüğünü gördüm. Ardından Yunus İzol ile Samatya SSK'ya gittik. Hastanede 2 dakika sonra Yunus İzol'u kaybettik. Biz bıçaklanınca adama sopayla saldıran Uğur Taşkın'ı da yaralamış, o da 5 dakika sonra hastaneye geldi. Beni bıçaklayan şahıs, kadının telefonunu çaldığını söylüyordu. Saçından tutup sürüklediğinde kadını kurtarmak için müdahale ettik." dedi.

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