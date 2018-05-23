Kadını darp ettiği öne sürülen taksici tutuklandı

Erhan TEKTEN İstanbul DHA - Ümraniye'de tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi sürücüsü tutuklandı.
Edinilen bilgile göre Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde kardeşi ile yol kenarından yürürken bir taksi sürücünün korna çalması üzerine tartışmaya başlayan Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay, aracını durdurarak inen taksi sürücü tarafından darp edildi. Taksi sürücüsünün kaçmaması için taksiye binmeye çalışan Ay'ı ayaklarından çekerek taksinin dışına atan şoför daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen taksici Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şerife Boz AK Parti 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer alamayınca hayata küstü
Ümraniye'deki cinayette yeni gelişme! Gözaltına alındı
Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum