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Kadını darp ettiği öne sürülen taksici tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN İstanbul DHA - Ümraniye'de tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi sürücüsü tutuklandı.

Erhan TEKTEN İstanbul DHA - Ümraniye'de tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi sürücüsü tutuklandı. Edinilen bilgile göre Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde kardeşi ile yol kenarından yürürken bir taksi sürücünün korna çalması üzerine tartışmaya başlayan Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay, aracını durdurarak inen taksi sürücü tarafından darp edildi. Taksi sürücüsünün kaçmaması için taksiye binmeye çalışan Ay'ı ayaklarından çekerek taksinin dışına atan şoför daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen taksici Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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