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Kadınlar, cinayete kurban giden Ayşe için 'adalet' istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, geçen yıl Aralık ayında Ayşe Öztürk'ün (19) sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan katil zanlısı Alpaslan İşcan (25) ve babası Hamza İşcan (52), bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kadınlar, cinayete kurban giden Ayşe için 'adalet' istedi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, geçen yıl Aralık ayında Ayşe Öztürk'ün (19) sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan katil zanlısı Alpaslan İşcan (25) ve babası Hamza İşcan (52), bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.
Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, geçen yıl Aralık ayında Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden iş yerine gitmek için çıktığı sokakta, yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İşcan tarafından başına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Alparslan İşcan, daha sonra babası Hamza İşcan ile birlikte kaçtı. Alparslan ve babası Hamza İşcan polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Baba oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Sanıklar Alparslan İşcan ve babası Hamza İşcan, bugün ilk kez Tekirdağ Adliyesi'ne getirilerek, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'
Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Tekay, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını, iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ettiklerini belirtti. Bu tür cinayetlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade eden Tekay, şunları kaydetti:
"Kadın katillerinin cesaretlendirildiği değil, en ağır şekilde cezalandırıldığı bir hukuk düzeni istiyoruz. Kadın düşmanı politikaların, kadın bedeni üzerinden yürütülen söylemlerin, bireysel silahlanmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Kadın cinayetleriyle, cinsel şiddetle, çocuk istismarıyla, kadın ve çocuğa yönelik her türlü hak ihlaliyle savaşacak bir kadın bakanlığı kurulması talebimizi yineliyoruz."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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