Kadınlar Günü’nde Türkan Şoray’a büyük ilgi

İSTANBUL, (DHA) - YEŞİLÇAM’ın sultanı Türkan Şoray 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eyüpsultanlı kadınlarla buluştu.

Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe binlerce kadın katıldı. Şoray’ı görebilmek için salonu tıklım tıklım dolduran kadınlar, salona giriş yapan Türkan Şoray’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği Eyüpsultan’a önemli bir günde gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Şoray, kadınlara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayan Yeşilçam’ın sultanı, sevenlerinin ilgisiyle bugünlere gelebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Soru-cevap şeklinde devam eden programda konuşan Şoray, son zamanlarda Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddet ve kadın cinayetleri vakalarının son bulmasını temenni etti.

“KADIN ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLABİLMELİ”

Kadınların adil bir yaşaması için çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şoray, şunları söyledi:

“Ülkemizde kadınların yaşadığı cinsel taciz ve ölümler beni gerçekten çok üzüyor. Bir kadın olarak kadınların yaşadığı problemlere çok farklı bakıyorum. Kadınların yaşadıklarınızda filmlerde ve sinemalarda gösteriyoruz. Kadın ölümlerinin olmaması, genç kızların eşit şartlarda okutulması, kadının toplumun her kesiminde kendini göstermesi ve ekonomik gücünü elde etmesi, ülkenin geleceği için siyasette söz sahibi olabilmesi gerekiyor.”