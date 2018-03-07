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Kadınlar Günü’nde vahşet

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir kadın, Dünya Kadınlar Günü’nde kocası tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.Ergenokon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi S.Ş.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir kadın, Dünya Kadınlar Günü’nde kocası tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Ergenokon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. (34) uykudayken kocası B.Ş. (35) tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Durumu fark eden S.Ş. yaşanan boğuşma sonrası canını kurtardı. Boğuşma esnasında boğazından, sırtından, elinden ve kafasından bıçak darbeleri alan S.Ş.’nin çığlıkları üzerine panik yapan kocası B.Ş. yaralı kadını bırakıp kaçtı. Olay esnasında evde bulunan çiftin 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının çığlıkları üzerine komşuların gelmesiyle hastaneye kaldırılan S.Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan S.Ş.’nin eşinin Salihli Emniyet Amirliği birimlerince yapılan kontrollerde yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan B.Ş.’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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