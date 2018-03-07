Kadınlar Günü’nde vahşet

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir kadın, Dünya Kadınlar Günü’nde kocası tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Ergenokon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. (34) uykudayken kocası B.Ş. (35) tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Durumu fark eden S.Ş. yaşanan boğuşma sonrası canını kurtardı. Boğuşma esnasında boğazından, sırtından, elinden ve kafasından bıçak darbeleri alan S.Ş.’nin çığlıkları üzerine panik yapan kocası B.Ş. yaralı kadını bırakıp kaçtı. Olay esnasında evde bulunan çiftin 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının çığlıkları üzerine komşuların gelmesiyle hastaneye kaldırılan S.Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan S.Ş.’nin eşinin Salihli Emniyet Amirliği birimlerince yapılan kontrollerde yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan B.Ş.’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum