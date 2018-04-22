Kadınlar, kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri kişiyi sopa ve şemsiyeyle dövdü

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da 3 kadın, kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında sopa ve şemsiyle dövdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Olay, Cuma günü merkez Harput Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs duraklarının olduğu bölgede, 3 kadın ile bir erkek arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kadınlar, kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri adama, araçların arasında sopa ve şemsiyeyle saldırdı. Kadınlar, 'Tacizci' diye bağırıp kaçmaya çalışan adamı kovaladı. Bu sırada çevre sakinleri, araya girip adamı kadınlardan kurtardı.
Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda kalındı.
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