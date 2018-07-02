Kadınlar tuvaletine kamera koydu, kayıtlardan yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde restoranın kadınlar tuvaletinde, peçeteye sarılı kamera bulundu. Jandarma, hafıza kartındaki görüntü kaydından kamerayı koyan kişinin M.Ö.T. (26) olduğunu belirledi. Restoranın yakınında oturduğu tespit edilen M.Ö.T., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Denizli- Aydın yolu Gencellidere Mahallesi yakınındaki restoranın tuvaletinde, dün akşam, yerde peçeteye sarılı kamera olduğunu fark eden kadın, durumu restoran yetkililerine ve jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kameranın hafıza kartını incelemeye aldı. Hafıza kartındaki görüntülerden kamerayı tuvalete koyan kişinin M.Ö.T. olduğu belirlendi. Restoranın yakınında oturduğu tespit edilen M.Ö.T., jandarma tarafından takip edilip, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.Ö.T.'nin evinde yapılan aramada bulunan fotoğraf makinesi ve bilgisayara da incelenmek üzere el koyuldu. M.Ö.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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