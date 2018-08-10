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Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde para karşılığı kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 33 yaşındaki Şahin O. tutuklandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek’ suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde polis, para karşılığı kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen ve uzun süredir aranan Şahin O.’nun (33), Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Şahin O.’yu gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin O. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya fuhuş

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