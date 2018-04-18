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Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERADA Kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişinin yakalanmasının ardından, operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERADA
Kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişinin yakalanmasının ardından, operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı.
Ekiplerin 3 ay boyunca otoyolda fuhuş yapan kadınları adım adım izlediği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde ise yol kenarına park eden TIR sürücülerinin, araçları park ederek sıraya girmesi dikkat çekti. Yoldan geçen araçlara el sallayarak durmalarını söyleyen kadınlar ise anlaştıkları kişilerle oradan ayrıldı.
Gözaltına alınan 22 kadının ise sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)

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