Kadınları fuhuşa sürükleyen çete üyelerinden 15’i tutuklandı

Yurt dışında kandırarak İstanbul’a getirdikleri kadınları fuhuşa zorlayan ve polis ekipleri tarafından çökertilen çetenin gözaltına alınan 17 üyesinden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kandırarak İstanbul’a getirdikleri kadınları fuhuşa zorlayan çete üyesi 17 kişi gözaltına alınmıştı. Pasaportlarına çete tarafından el konulan 140 kadın ise kurtarılmıştı. Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan bazılarında HIV virüsü ve zührevi hastalıkları olduğu tespit edilmişti.
Şubedeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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