Kadınların cep telefonlarını çalan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da lüks mağaza ve kafelerdeki kadınların dalgınlığından faydalanıp cep telefonlarını çalan Hüseyin K. (33) yakalandı.
Kent genelinde mağazalarda alışveriş yapan ve kafelerde oturan kadınların, cep telefonlarının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği mağazalardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, müşteri gibi mağazaya girip, görevli kadınların masa ve çantalarından cep telefonlarını çalan kişinin Hüseyin K. olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalamak için olayların meydana geldiği yerlerde beklemeye başladı. Hüseyin K. bir mağazaya girdiği anda yakalandı. Emniyete götürelen şüpheli sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim, hasta çocuğum var cep telefonlarını bu yüzden çaldım" dedi. Hüseyin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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