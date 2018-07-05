Kadir Has Üniversitesi Yaz Sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2017-2018 akademik yılı içinde öğrencileri tarafından hayata geçirilen projeleri, "Yaz Sergisi" ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesinin, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tiyatro ve Mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği açılışa; Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Arzu Erdem, serginin çok büyük emeklerle ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erdem, “Burada gördükleriniz fakültemizin 4 bölümünden lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin işleridir. Sergiyi keyifle gezmenizi temenni ediyorum” dedi.

“BU SERGİDE SADECE EN İYİLER SEÇİLMEDİ”

Serginin öğrencilerin sene boyunca yapmış olduğu çalışmaların sadece yüzde 10’unu temsil ettiğini söyleyen İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Ali Köknar, “Bu sergide sadece en iyi şeyler seçilmedi. Acayip, kabahatli olanlar, başarısızlıklar da seçilerek biriktirildiler” diye konuştu. Sergide bütün sınıflardan gelen ‘şeyler’ olduğunu dile getiren Köknar, “ ‘Şey’ kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü yapılan işlerin hiçbir etiketi yok. Hangi bölümdeki öğrencinin yaptığı, adları belli değil. Bütün şeyler harmanlanmış vaziyette Sanat ve Tasarım Fakültesi ekolojisi içerisinde dolaşıyorsunuz” diye konuştu.