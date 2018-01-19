HABER

Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı EK

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sayın Yazıişleri müdürlerine

'Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı' başlıklı haber kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

_______________

YENİDEN

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi'nden geçen Kadirli karayolunda meydana geldi. özel güvenlik görevlisi olan Tolga Yaralıoğlu yönetimindeki 80 KM 380 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhittin Selçuk'un kullandığı 01 KG 2238 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada otomobil sürücüsü olga Yaralıoğlu ile yanında bulunan infaz koruma memuru yaşamını yitirirdi. Otomobilde bulunan Mustafa Öztorun, Mustafa Karacanoğlu ile kamyonet sürücüsü Selçuk ve yanındaki Cengiz Benli ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hastanede tedavisi devam Mustafa Öztorun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Yaralıoğlu ve Evlice'nin cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğra bebek 310 gram doğdu

Tuğra bebek 310 gram doğdu

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.