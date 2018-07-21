Kadirli'de şiddetli yağış

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan yağış sırasında saklanacak yer bulamayan çok sayıda kişi sırılsıklam oldu. Şiddetini arttıran yağış bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısını uçurdu. Bir otomobilin de üzerine ağaç devrildi. Araçta kimsenin olmaması can kaybını önledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken ağaçlar ve tabelalar yollara devrildi. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış, yerini sağanağa bıraktı.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!
İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum