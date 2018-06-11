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Kadirli'de trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadirli-Adana Karayolu Halitağlar köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Uyguner yönetimindeki 80 KY 916 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Başer Akdemir'e ait 01 F 1550 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Ali Uyguner ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yurdagül Pekçalar, Damla Akdemir ve Emiş Mahti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesi ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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