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Kadirli’deki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Kadirli’deki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle’de meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden evine motosiklet ile dönen Cebrail Sarıgül, mahallenin ara sokağında plakası belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten savrulup asfalt zemine düşen Cebrail Sarıgül yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadirli’deki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı

Kadirli’deki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı

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