Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

Gümüşhane’den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) yönetimindeki tır, merkeze bağlı Yeniköy köyü Ulukale Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Ömer Ataş idaresindekiotomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybetullah Bahçecioğlu (36) bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Heybetullah Bahçecioğlu ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Ataş ile araçta bulunan Öztürk ve Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayın ardından tır sürücüsü Nazım A. gözaltına alındı.