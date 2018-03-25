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Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane-Kelkit karayolunda otomobille tırın çarpışması sonucu gerçekleşen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

Gümüşhane’den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) yönetimindeki tır, merkeze bağlı Yeniköy köyü Ulukale Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Ömer Ataş idaresindekiotomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybetullah Bahçecioğlu (36) bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Heybetullah Bahçecioğlu ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Ataş ile araçta bulunan Öztürk ve Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayın ardından tır sürücüsü Nazım A. gözaltına alındı.

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Kaza gümüşhane otomobil TIR

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
arka sinyaller sağlam kalmış bir tek.
Ölenlere Allah tan rahmet , kalanlara acil şifalar diliyorum.Bu yolun acilen bölünmüş yol olarak dizayn edilmesi lazım.Yolda fazla sayıda kurb var. Evet belki yapım çalışmaları devam ediyor ama hızlanmalı senelerdir yapım aşamasında.
Kazadan 5 saniye önce her şey yolunda...hayat onlar için normal devam ediyordu...
Son fotodan gordugum kadariyla tir kendi yolunda ilerliyormus taksi viraja hizli girmis toparlayamamis ve tirin seridine girip tirin altina girmis.Allah rahmet eylesin yaraliya acil sifalar
geçmiş olsun lakin kafa kafaya çarpışmak demek hatalı sollamak demek 15 saniye yada 20 saniye kar için değer mi
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