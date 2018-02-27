Kafası demir parmaklığa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Gaziantep’te kafası demir parmaklığa sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Güceylioğlu Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçan köpeğin kafası, bir eğitim merkezinin önünde bulunan bahçe kapısının küçük demir bölmesine sıkıştı. Pika Cek Rasıl cinsi köpek, tüm çabasına rağmen demir parmaklıklardan kurtulamadı. Görenlerin şaşırdığı olayda köpeğin sahibi Türker Atay, insanlara köpeğin nasıl o hale geldiğini anlatmaya çalışırken, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilk olarak kurtarılmayı bekleyen köpeği sakinleştirdi. Köpeğin hırlaması ve ısırma çabasına rağmen kurtarma çalışmasını başlatan ekipler, ayırıcı-kesici kurtarma ekipmanlarıyla demirleri kesti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek yeniden özgürlüğüne kavuşarak sahibine teslim edildi.
Köpeğinin yara almadan kurtarılmasıyla mutlu olan Türker Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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