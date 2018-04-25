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Kafasına çatıdan demir düştü, o anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaldırımda yürürken kafasına demir düşen kadın ağır yaralandı.

Elazığ’da kaldırımda yürürken kafasına demir düşen kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında onarım işlemleri yapılırken, evine doğru giden Gülsime Koç’un başına kiloluk demir düştü. Koç, aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Olayı gören esnaflar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.

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