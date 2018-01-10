Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Olay Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi.
TUVALETE KAMERA YERLEŞTİRDİ
Kafe işletmecisi tuvalete cep telefonunu video çeker vaziyette yerleştirip müşterilerinin görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı.
MÜŞTERİLER FARK ETTİ
Kafeye müşteri olarak gelenlerin görüntüsünü çeken işletmeci İ.Ö., bir müşterinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
KAFE İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI
Olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri video kayıtları sonrasında işletme sahibi İ.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kafe işletmecisi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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