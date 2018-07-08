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Kafede çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

KONYA’da, 3 katlı binanın son 2 katında bulunan kafede yangın çıktı.

Kafede çıkan yangın korkuttu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 3 katlı binanın son 2 katında bulunan kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafeyi sararken, müşteriler hemen tahliye edildi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan 3 katlı bir binanın son 2 katındaki kafede çıktı. İddiaya göre yangın merdivenlerinde başlayan yangın, kısa süre de kafeyi sardı. Dumanlar arasında kalan müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Alevler kafeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kafede çıkan yangın korkuttu

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