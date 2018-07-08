Kafede çıkan yangın korkuttu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 3 katlı binanın son 2 katında bulunan kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafeyi sararken, müşteriler hemen tahliye edildi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan 3 katlı bir binanın son 2 katındaki kafede çıktı. İddiaya göre yangın merdivenlerinde başlayan yangın, kısa süre de kafeyi sardı. Dumanlar arasında kalan müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Alevler kafeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!
Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı
Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!
Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum