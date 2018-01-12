Kafede oturan kadının çantasından cüzdanı çaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kafede oturan kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.E. (30) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede oturan kadın, cüzdanının çalındığını fark ederek polisi aradı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kafenin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde cüzdanı çalan kişinin bir restoranda çalışan Y.E. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Y.E. cüzdanı polise teslim etti. Y.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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