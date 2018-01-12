Kafede oturan kadının çantasından cüzdanı çaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kafede oturan kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.E. (30) adliyeye sevk edildi.
Olay, dün İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede oturan kadın, cüzdanının çalındığını fark ederek polisi aradı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kafenin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde cüzdanı çalan kişinin bir restoranda çalışan Y.E. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Y.E. cüzdanı polise teslim etti. Y.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı
Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum