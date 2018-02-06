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Kafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılar

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kafeye giren hırsızların, 3 televizyon ile 5 bin 800 lira parayı çalması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılar

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kafeye giren hırsızların, 3 televizyon ile 5 bin 800 lira parayı çalması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların iş yerine sandviç yiyerek girmeleri ve güvenlik kameralarına rağmen rahat davranmaları dikkat çekti.
Geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında, Ayhan İçen'e ait kafenin bahçesine gelip oturan biri kadın iki kişi, ellerindeki sandviçleri yedikten sonra buradan ayrıldı. Yaklaşık on dakika sonra tekrar gelen iki kişi, kapıyı kırıp içeri girdi. Kafedeki üç televizyonu, asılı oldukları duvardan sökerek masa örtülerine saran ve kasadaki 5 bin 800 lira parayı alan hırsızlar, ardından uzaklaştı.
Sabah iş yerini açan Ayhan İçen, televizyonları duvarda göremeyince durumu polise bildirdi. Kasadaki paranın da çalındığı anlayan İçen, ardından güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Görüntülere göre, ellerindeki sandviçleri yiyerek içeri giren hırsızlar, kameralara rağmen yüzlerini kapatma gereği duymadan, rahat bir şekilde televizyonları duvardan söküyor. Masa örtülerine sardıkları televizyonları, kafenin önünden geçen vatandaşlara aldırmadan, beraberlerinde götürüyor.
"ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP SOYMUŞLAR"
Görüntüleri izlediklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten kafe çalışanı Çiler Sarıtaş, "Cuma sabahı biri kadın iki kişi ellerinde sandviçle kafeye girmişler. Bir güzel karınlarını doyuruyorlar. İçerideki kameralara rağmen yüzlerini kapatmadan televizyonları alıyorlar. Masa örtülerine sarıp, kasadan da bir miktar para alıp ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Kafenin önünden geçen vatandaşlara bile aldırmıyorlar" dedi.
Öte yandan iki şüphelinin çaldıkları malzemelerle yakalandıkları ve emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılarKafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılarKafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılarKafeden sandviç yiyerek hırsızlık yaptılar

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