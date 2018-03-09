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Kafer Safra ve Meryemin köyleri teröristlerden temizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki Meryemin ve Kafer Safra köyleri terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeran güzergahındaki Meryemin köyü ve Cenderes güzergahındaki Kafer Safra köyü bölücü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki Meryemin ve Kafer Safra köyleri terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.
TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeran güzergahındaki Meryemin köyü ve Cenderes güzergahındaki Kafer Safra köyü bölücü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.

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