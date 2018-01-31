Kafeye silahlı baskının nedeni 'otomobile hasar verme' çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir kafede müşteri olarak bulunan diş teknisyeni Teslime Tomak'ın sol yanağından yaralandığı silahlı baskının nedeninin, iki grup arasındaki otomobile zarar verme kavgası olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Metin Ç. ve olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Yaralı diş teknisyeni plastik cerrahi bölümünde tedavi için Konya'ya sevk edildi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Metin Ç. (24), elinde av tüfeğiyle, kardeşi Bayram Ç. (22), akrabası Bayram Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20), Abidin T. (21) ile birlikte kafeye geldi. Metin Ç. ve yanındakiler, kısa bir süre önce yolda aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S. (22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi.

ARKADAŞLARIYLA OTURURKEN YARALANDI

Metin Ç.'nin kafeden içeri girerken açtığı ateşte, tüfekten çıkan saçmalardan bazıları kafenin giriş kapısının yanında masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak'ın (20), sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola kaçtı.