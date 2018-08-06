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Kağıda emdirilmiş 273 doz uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan İ.K.'nin üzerinde, kağıda emdirilmiş 273 doz uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıda emdirilmiş 273 doz uyuşturucu ile yakalandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan İ.K.'nin üzerinde, kağıda emdirilmiş 273 doz uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 No'lu Sahil'de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurdukları İ.K.'nin üzerini aradı. Şüphelinin bel kısmında beze benzer bir madde bulundu. Şüpheli İ.K., bu sırada polislerden kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından İ.K., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çıkan beze benzer parça ise incelemeye alındı. İncelemede, parçanın, toplam 273 kareden oluşan ve damlatılarak kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde olduğu, makasla kesilerek her karenin bir doz halinde satıldığı tespit edildi. Kağıttaki maddenin LSD denilen bir çeşit asit ya da sıvılaştırılmış metamfetamin olduğu, ancak kesin değerlendirmenin laboratuvar analizinden sonra yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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