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KAGİDER’den kadın girişimciler için tiyatro: Duyanlar Olsun

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) sahneye koyduğu “Duyanlar Olsun” adlı tek perdelik müzikli komedi 31 Mart Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

KAGİDER’den kadın girişimciler için tiyatro: Duyanlar Olsun

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) sahneye koyduğu “Duyanlar Olsun” adlı tek perdelik müzikli komedi 31 Mart Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. KAGİDER üyelerinin rol aldığı oyunun geliri kadın girişimcileri desteklemek için kullanılacak.

Kadının girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak ve genel olarak kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek amacıyla 15 yıldır çalışan KAGİDER, bu yönde yeni bir adım atıyor. KAGİDER’in sahneye koyduğu “Duyanlar Olsun” adlı tek perdelik müzikli komedi 31 Mart Cumartesi akşamı 20.30’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) izleyiciyle buluşacak. Oyun, 1 Nisan Pazar günü 15.30 ve 20.30 saatlerinde de izlenebilecek.

Kadının kendi ayakları üstünde durması ve girişimci olarak özgürlüğünü kazanması temasını sahneye taşıyan oyunun bilet satışlarından elde edilecek gelir kadın girişimcilerin iş fikirlerinin desteklenmesi için kullanılacak.

KAGİDER üyeleri rol aldı, geliri kadın girişimcilere gidecek

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın yanı sıra KAGİDER üyeleri Ayşegül Demirağ, Berrin Kuleli, Ferda Boyar, Gonca Ergün, Miyase Bülbül, Özgül Öztürk, Selen Erdeniz, Semiha Ünal ve BKM oyuncuları Ümit Temizaş ile Erdem Sakalıbüyük’ün rol aldığı oyunun yönetmenliğini ise Zeynep Coşkun üstleniyor. A. Levent Pala ve Fevzi Emre’nin kaleme aldığı “Duyanlar Olsun”un süpervizörlüğünü ise Celal Tak yapıyor.

KAGİDER’den kadın girişimciler için tiyatro: Duyanlar Olsun

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