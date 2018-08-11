Kağıt fabrikasında yangın

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'daki kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm kağıtları henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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