HABER

Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kamyonun kabini kağıt gibi katlanırken, araçta sıkışan sürücü Hayati Demir, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza öğleden sonra, TEM'in Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayati Demir yönetimindeki 41 D 6847 plakalı, inşaat malzemesi yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen Abdullah Erdoğan yönetimindeki 19 SL 606 plakalı demir yüklü TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Hayati Demir kağıt gibi katlanan kamyonun kabininde sıkıştı. Demir, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayati Demir tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.