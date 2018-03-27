Kağıthane Belediyesi’nden, Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi ve Kağıthane Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nce düzenlenen programda Kudüs'te yaşanan drama dikkati çekildi ve tüm dünya Müslümanlarının birlik olarak Kudüs'e sahip çıkması gerektiği vurgulandı. Programda Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçikler ve Kudüs Müslümanları için Fetih Suresi okundu.

Kağıthane Gençlik Meclisi üyelerinin hazırladığı tiyatro oyununda İsrail askerleri tarafından zulme uğrayan Filistin halkının yaşadığı dram sahnelendi. Programı izleyenler zulmün vurgulandığı sahnelerde gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRK ASKERİ KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYOR

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Başkan Kılıç, gençlerin konuya duyarlı davranışlarını tebrik ederek; '' Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan idaresinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Her alanda dünyanın en güçlü devletleriyle rekabet edebilir hale geldi. Elbette ki bu durum bulunduğumuz coğrafyadaki kirli oyunları da birer birer bozuyor. Bugün Mehmetçiklerimiz, Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin istikbaline tehdit oluşturan terör yuvalarını tek tek yok ediyor. Hem ülkemizin bütünlüğü, hem de dost ve kardeş Suriye halkının kurtuluşu için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte kahramanca mücadele veriyor" dedi.