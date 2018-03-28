Kağıthane Belediyesi’ne kütüphanecilik ödülü

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" sloganıyla gerçekleştirilen 54’üncü Kütüphane Haftası başladı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kütüphanecilik hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini anlattı. Artık bazı devlet kütüphanelerinin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Yılmaz, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul'da yaklaşık 40 kütüphane var, bunların 8'i haftanın 7 günü saat 08.00-22.30 mesaisi, yaklaşık 20'si de 6 gün saat 08.00-19.00 mesai yapıyor" ifadelerini kullandı.

‘’KÜTÜPHANELER EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNUYOR’’

Programda Türk Kütüphaneciliği'ne katkılarından dolayı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a teşekkür beratı verildi. Başkan Kılıç yaptığı konuşmasında eğitimde fırsat eşitliğine değindi ve şunları söyledi: