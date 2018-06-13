Kağıthane'de fabrika yangını (1)

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

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