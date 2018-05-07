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Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı.

Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdi

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Talatpaşa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SG 2770 Pakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinen kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için polis merkezine götürdü.

'BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU'

Ev sahibi Emir Demirci'' Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan herhalde kamyon geldi, 'freni patladı herhalde' dedi.Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdiKağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdiKağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdiKağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdi

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