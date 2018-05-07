Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü; Kayan beton mikseri eve girdi

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Talatpaşa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SG 2770 Pakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinen kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.