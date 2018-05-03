HABER

Kağıthane'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul DHA Kağıthane'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul DHA Kağıthane'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mikail Serçe, sokak üzerinde bir markete mal teslimi için kamyoneti yokuş aşağı park edip araçtan indi. Bu sırada araç hareket etti ve ilerlemeye başladı. Kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kazada otomobili hasar gören Sinan Korkut, "Sürücü markete mal indirirken kamyonetin freni boşalarak aşağıya kaymış. Şoför kamyonetin arkasından koştu; ama yetişemedi. Kamyonet park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durdu. Ölen ya da yaralana olmadı. Sadece hasar var" dedi.

Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.