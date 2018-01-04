Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE Taşocağı Caddesi'nde bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kapalı kaldı.

(FOTOĞRAF)