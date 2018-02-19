HABER

Kağıthane’de hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kağıthane’de frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan toprak yüklü hafriyat kamyonu, çarptığı metruk binayı yıkarak devrildi.

Kağıthane’de frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan toprak yüklü hafriyat kamyonu, çarptığı metruk binayı yıkarak devrildi. Metrelerce fren izinin gözler önüne serdiği olayda, sürücü yaralandı. Sokakta kimsenin bulunmaması sonucu faciadan dönüldü.
Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki şantiye alanından toprak yüklenen 34 BD 8597 plakalı hafriyat kamyonu döküm sahasına gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı olan sokaktan frene basarak inmek istedi. Yaklaşık 50 metre boyunca frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon metruk bir binayı çarparak yıktı. Ardından da sokak arasına devrildi. O esnada sokakta kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.
Olayın ardından kendi imkanlarıyla şoför mahallinden çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.

“Deprem oluyor sandım, o kadar şiddetli sallandık”
Olay esnasında evinde uyuduğunu belirten Alaaatin Toluk, “Sabah saatlerinde kamyon devrildi. Bu 4’üncü kez oldu, mağduruz. Sürücü hafif yaralıydı. O esnada ben evdeydim uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandım, deprem oluyor sandım. O kadar şiddetli sallandık” dedi.

Kimi altından geçti, kimi de görüntüledi
Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen kamyonu düzeltmek için halatlar bağlandı. Vinç ve kepçe yardımıyla kamyon kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmaya çalışıldığı esnada vatandaşların vincin altında geçmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise çalışmaları kamyonun yakınında cep telefonuyla görüntülediği gözlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

İlginizi Çekebilir

Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme

Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme

Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi

Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri merkezli silah ve tarihi eser kaçakçılığına 8 tutuklama

Kayseri merkezli silah ve tarihi eser kaçakçılığına 8 tutuklama

Cinsel istismar davası sanıklarına ceza yağdı

Cinsel istismar davası sanıklarına ceza yağdı

Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence! Anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu!

Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence! Anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu!

Aydın'da taş kokain ele geçirildi

Aydın'da taş kokain ele geçirildi

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.