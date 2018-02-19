HABER

Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi; mahalle sakinleri isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kaza Yahya Kemal Mahallesi, Akıcı sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BD 8597 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. BAHÇE DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ Bahçe duvarına çarpan hafriyat kamyonu daha sonra yola devrildi. O sırada yolda herhangi bir kişinin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan devrilen kamyonu kurtarmak için kaza yerine vinç ve iş makinesi getirildi. Yolun kapalı olması nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kurtarma çalışmaları sırasında devrilen kamyonun yanından geçmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen kamyon iş makinesi ve vinç yardımıyla düzeltildi. kurtarma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü. "NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK" Kazanın yaşandığı sokakta oturan Alaaddin Konuk ,“Sabah saatlerindeydi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Kamyonun kapıda devrildiğini gördük. Daha önce de 4 defa olmuştu. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Mağduruz bir önlem alınmasını istiyoruz. Sabah saatleri nedeniyle yolda kimsenin olmaması büyük bir şanstı" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da taş kokain ele geçirildi

Aydın'da taş kokain ele geçirildi

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

Taş kokain kullanarak direksiyona geçen sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Taş kokain kullanarak direksiyona geçen sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Polisin uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi

Polisin uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.