HABER

Kağıthane'de Helikopter Destekli Narkotik Uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Kağıthane'de 350 polisin katılımıyla uygulaması yapıldı.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Kağıthane'de 350 polisin katılımıyla uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Uygulamaya, asayiş ve özel harekat polisleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, üstleri arandı, durdurulan araçlarda arama yapıldı. Uygulamada, şüpheli görülen yaklaşık 400 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, 140 araçta da arama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntüİstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü
Kan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktıKan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.