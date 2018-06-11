Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de şüphe üzerine başlayan takip 550 bin lira değerinde kaçak sigara deposunda son buldu. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyona 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de şüphelendikleri bir otomobili takip etmeye başladı. Sultan Selim Mahallesi'nde başlayan takip Yeşil Sokak'ta bulunan bir oto yıkamada son buldu.
ARAÇTAN SONRA OTOPARKA GİRİLDİ
Takip ettikleri aracın girdiği oto yıkamaya giren ekipler, yaptıkları aramalarda 55 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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