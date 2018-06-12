Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de şüphe üzerine başlayan takip 550 bin lira değerinde kaçak sigara deposunda son buldu. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyona 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de şüphelendikleri bir otomobili takip etmeye başladı. Sultan Selim Mahallesi'nde başlayan takip Yeşil Sokak'ta bulunan bir oto yıkamada son buldu. ARAÇTAN SONRA OTOPARKA GİRİLDİ Takip ettikleri aracın girdiği oto yıkamaya giren ekipler, yaptıkları aramalarda 55 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Yeni taktik deşifre oldu! Evinize sütçü ya da yumurtacı gelirse dikkat edin
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum