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Kağıthane’de korkutan kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü.

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden 2 binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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