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Kağıthane'de otomobil büfeye daldı; ölümden dönen kişi o anları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, bir aracın arkadan çarpmasının ardından kontrolden çıkan otomobil, büfeye daldı.

"O ANIN ŞOKUYLA, BEN DE ONU PATAKLAMIŞIM" KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de, bir aracın arkadan çarpmasının ardından kontrolden çıkan otomobil, büfeye daldı. Büfenin girişinde oturan iki müşteri, savrularak yere düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan müşterilerden biri, sürücüyü darp etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Yeşilce Mahallesi Çelik Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DZ 0061 plakalı otomobilin sürücüsü, bir aracın arkadan çarpmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir büfenin camından içeri girdi. Büfenin cam çerçevesini kıran otomobil, dondurma dolabını da önüne katarak, tezgaha çarptı. İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU Bu sırada, büfenin girişinde, bir masada oturan iki müşteri, çarpmanın etkisiyle savrularak dondurma dolabı ile otomobilin arasında kaldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazedelerden biri, yerden kalktıktan sonra otomobil sürücüsünü darp etti. Büfe sahibi ve diğer müşteriler, kazazedeyi engelleyerek olayın daha fazla büyümesinin önüne geçti. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu. "SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARDIK" Büfe sahibi Mustafa Can, işyerini yeni açtıklarını belirterek "Sabahleyin cadde üzerinde iki araç kaza yapıyor. Bir tanesi de aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. O sırada dükkan içinde iki müşteri masada oturuyordu. Dondurma dolabıyla birlikte ileriye doğru sürüklendiler. Daha sonra, biz yardımcı olduk. Sıkıştıkları yerden kurtardık. Yaralılardan biri olayın şokuyla, şoföre tepki gösterdi. Darp etti. Biz araya girdik" dedi. "BEN DE ONU PATAKLAMIŞIM" Kaza sonrası sürücüyle tartışan Ali Donbay ise, "Sabahleyin burada kahvaltı yapıyordum. Dışarıdan bir araba geçti, güm diye bir ses çıktı. Birden ayağa kalktım, ne oluyor diye dışarı baktım. Araba gelerek bize vurdu. Ben de kafayı betona vurmamak için eğilerek kendimi sağ tarafa attım. Ölümden kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış. O anın şokuyla, ben de onu pataklamışım" diye konuştu.

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