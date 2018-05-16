Kağıthane'de şaşkına çeviren kaza: Taksi 30 metreden aşağı uçtu (2)

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - KAĞITHANE'de yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düştü.
Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne park etti. Taksi bir süre sonra bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine sokağa çıkan sürücü, taksisinin yaklaşık 30 metreden uçarak bir binaya çarptığını görünce şok oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra baktım araba yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle izledi. Taksiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
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