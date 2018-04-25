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Kağıthane’de servis aracı 20 metreden düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü.

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı. Öte yandan sürücünün kolunun alçılı olduğu iddia edildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayça Sokak’ta ilerleyen servis aracı bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden Anıl Sokağa düştü. Minibüste sıkışan sürücüyü cevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan sürücü çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün kolu alçılı olduğu iddia edildi
Araç içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar çıkardı. Vatandaşlar sürücünün kolunun alçılı olduğunu iddia etti. İtfaiye ekipleri de servis aracını olası bir olumsuzluğa karşı kontrol etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Servis aracının düştüğünü gören vatandaşlardan Uğur Alan, “Ben işten geldim, arabayı buraya park ettim. Arkamdan bir ses geldi. Baktım adam takla ata ata buraya indi. Sonra gittik adamın yanına bilincini kontrol ettik. Bilinci gayet yerindeydi. Ondan sonra ekipler geldi. Yaralıyı alıp götürdüler. Adamın kolu zaten alçılı. Servisin altında insan yoktu. Burası mahşer yerine döndü. Herkes birbirine girdi. Bir panik oldu” dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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